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Рафаэль Физиев провёл битву взглядов с Игнасио Бахамондесом в преддверии поединка

Рафаэль Физиев провёл битву взглядов с Игнасио Бахамондесом в преддверии поединка
Аудио-версия:
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11-й номер рейтинга UFC в лёгком весе азербайджанец Рафаэль Физиев провёл битву взглядов с 15-м номером рейтинга UFC в категории до 70 кг чилийцем Игнасио Бахамондесом в преддверии поединка, который станет соглавным событием на турнире UFC в Баку (Азербайджан). Ивент пройдёт 21 июня.

UFC 2025. UFC on ABC 8, Баку, Азербайджан
Рафаэль Физиев — Игнасио Бахамондес
22 июня 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Рафаэль Физиев
Не началось
Игнасио Бахамондес

Фото: Кадр из трансляции

В последнем поединке, который состоялся 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), Физиев разделил октагон с бывшим обладателем временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцем Джастином Гэтжи. Бой продлился все три раунда и завершился победой Гэтжи единогласным судейским решением.

Игнасио в своём рекорде имеет 17 побед, из которых 13 были одержаны досрочно, и пять поражений. К настоящему моменту чилиец идёт на серии из трёх побед.

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