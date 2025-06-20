Рафаэль Физиев провёл битву взглядов с Игнасио Бахамондесом в преддверии поединка

11-й номер рейтинга UFC в лёгком весе азербайджанец Рафаэль Физиев провёл битву взглядов с 15-м номером рейтинга UFC в категории до 70 кг чилийцем Игнасио Бахамондесом в преддверии поединка, который станет соглавным событием на турнире UFC в Баку (Азербайджан). Ивент пройдёт 21 июня.

Фото: Кадр из трансляции

В последнем поединке, который состоялся 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), Физиев разделил октагон с бывшим обладателем временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцем Джастином Гэтжи. Бой продлился все три раунда и завершился победой Гэтжи единогласным судейским решением.

Игнасио в своём рекорде имеет 17 побед, из которых 13 были одержаны досрочно, и пять поражений. К настоящему моменту чилиец идёт на серии из трёх побед.