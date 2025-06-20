Джамал Хилл провёл стердаун с Халилом Раунтри-младшим перед боем на турнире UFC в Баку

Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в полутяжёлом весе американец Джамал Хилл провёл дуэль взглядов с экс-претендентом на титул UFC в категории до 93 кг соотечественником Халилом Раунтри-младшим в преддверии поединка, который состоится 22 июня на турнире UFC on ABC 8 в Баку (Азербайджан).

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, Джамал в последнем поединке, который состоялся 18 января в Анахайме (США) на турнире UFC 311, разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе чехом Иржи Прохазкой. Бой завершился победой Иржи нокаутом в третьем раунде.

Раунтри, в свою очередь, последний бой провёл в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) на турнире UFC 307. Его оппонентом был на тот момент чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра. Поединок завершился победой Поатана техническим нокаутом в четвёртом раунде.