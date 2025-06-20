Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL 2025: Второй полуфинал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
00:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джейк Пол объяснил, на что потратил гонорар в $ 30 млн за бой по боксу с Майком Тайсоном

Джейк Пол объяснил, на что потратил гонорар в $ 30 млн за бой по боксу с Майком Тайсоном
Аудио-версия:
Комментарии

28-летний известный американский блогер и боксёр Джейк Пол сообщил, на что потратил гонорар в $ 30 млн за бой с легендарным соотечественником Майком Тайсоном. Бой состоялся 16 ноября 2024 года. Поединок продлился все восемь раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей.

Прочие бои 2024. Netflix
Джейк Пол (W) — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 08:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
UD
Майк Тайсон

«За бой с Тайсоном я заработал примерно $ 30 млн. Ещё не объявлял об этом, но на эти деньги мне удалось купить ранчо. Это произошло не сразу после боя с Майком. У меня было желание купить ранчо последние 15 лет. Это своего рода моя мечта, и поэтому я так много работаю. Думаю, мне просто нравится всё, что с этим связано: охота, водные лыжи, квадроциклы, рыбалка и тому подобное.

Я рос, часто живя в хижине с отцом, поэтому всегда хотел вернуть те ощущения. Очень долго работал над покупкой ранчо. Оно мне обошлось в $ 39 млн. Эта сумма превышает ту, которую я изначально планировал потратить. Однако, когда я приехал и посмотрел на ранчо, подумал: «Я должен его купить», — приводит слова Пола портал Bloody Elbow.

Материалы по теме
Дерзкий блогер добился своего. Пол терпел насмешки, но заставил хейтеров молчать
Дерзкий блогер добился своего. Пол терпел насмешки, но заставил хейтеров молчать
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android