Джейк Пол объяснил, на что потратил гонорар в $ 30 млн за бой по боксу с Майком Тайсоном

28-летний известный американский блогер и боксёр Джейк Пол сообщил, на что потратил гонорар в $ 30 млн за бой с легендарным соотечественником Майком Тайсоном. Бой состоялся 16 ноября 2024 года. Поединок продлился все восемь раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей.

«За бой с Тайсоном я заработал примерно $ 30 млн. Ещё не объявлял об этом, но на эти деньги мне удалось купить ранчо. Это произошло не сразу после боя с Майком. У меня было желание купить ранчо последние 15 лет. Это своего рода моя мечта, и поэтому я так много работаю. Думаю, мне просто нравится всё, что с этим связано: охота, водные лыжи, квадроциклы, рыбалка и тому подобное.

Я рос, часто живя в хижине с отцом, поэтому всегда хотел вернуть те ощущения. Очень долго работал над покупкой ранчо. Оно мне обошлось в $ 39 млн. Эта сумма превышает ту, которую я изначально планировал потратить. Однако, когда я приехал и посмотрел на ранчо, подумал: «Я должен его купить», — приводит слова Пола портал Bloody Elbow.