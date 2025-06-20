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Рой Джонс назвал легендарного боксёра, который побил бы пикового Флойда Мейвезера

Рой Джонс назвал легендарного боксёра, который побил бы пикового Флойда Мейвезера
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56-летний бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Рой Джонс-младший считает, что легендарный соотечественник Шугар Рэй Леонард смог бы побить пикового Флойда Мейвезера-младшего.

«Мне кажется, что люди недооценивают Леонарда. Все твердят: «Флойд побил бы Шугара». Нет, детка. Флойд далеко не такой жёсткий, каким был Леонард.

Какие шансы были бы у Флойда в потенциальном бою с Шугаром? О чём ты? Шугар — пёс. Как ты собираешься держать его на расстоянии? Люди этого не понимают», — приводит слова Джонса-младшего портал SecondsOut.

Шугару 69 лет. В своём рекорде Леонард имеет 36 боёв, из которых 25 были одержаны нокаутом, а также три поражения, и один поединок был признан ничьей. Шугар Рэй Леонард является чемпионом Олимпиады-1976, а также чемпионом мира в пяти весовых категориях (полусредней, первой полусредней, средней, второй средней и полутяжёлой). В 1997 году был включён в Международной зал боксёрской славы.

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