PFL World Tournament 6: Semifinals: во сколько начало турнира, где смотреть трансляцию

В ночь с 20 на 21 июня на «Интраст Банк-Арене» в Уичито, США, состоится турнир PFL World Tournament 6: Semifinals. Начало турнира запланировано на 0:30 мск. В России событие покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.

Полный кард турнира PFL World Tournament 6: Semifinals:

Гаджи Рабаданов — Кевин Ли — главный бой вечера;

Лиз Кармуш — Элора Дана — соглавный поединок;

Арчи Колган — Мансур Барнауи;

Джастин Ветцелл — Мандо Гутьеррес;

Джейк Хэдли — Марсирли Алвес;

Брент Примус — Альфи Дэвис;

Джена Бишоп — Екатерина Шакалова;

Магомед Магомедов — Сарварджон Хамидов;

Антонио Карусо — Винисиус Ченчи;

Дарра Келли — Майк Хэмел;

Сарай Ороско — Илара Джоанн;

Алан Домингес — Николас Мек.