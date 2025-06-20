PFL World Tournament 6: Semifinals: во сколько начало турнира, где смотреть трансляцию

В ночь с 20 на 21 июня на «Интраст Банк-Арене» в Уичито, США, состоится турнир PFL World Tournament 6: Semifinals. Начало турнира запланировано на 0:30 мск. В России событие покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.
Полный кард турнира PFL World Tournament 6: Semifinals:
Гаджи Рабаданов — Кевин Ли — главный бой вечера;
Лиз Кармуш — Элора Дана — соглавный поединок;
Арчи Колган — Мансур Барнауи;
Джастин Ветцелл — Мандо Гутьеррес;
Джейк Хэдли — Марсирли Алвес;
Брент Примус — Альфи Дэвис;
Джена Бишоп — Екатерина Шакалова;
Магомед Магомедов — Сарварджон Хамидов;
Антонио Карусо — Винисиус Ченчи;
Дарра Келли — Майк Хэмел;
Сарай Ороско — Илара Джоанн;
Алан Домингес — Николас Мек.