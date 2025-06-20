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Железнякова: у фанатов был негатив к тому, что готовлюсь во Франции. Чушь, если честно

Железнякова: у фанатов был негатив к тому, что готовлюсь во Франции. Чушь, если честно
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Российский боец UFC Дарья Железнякова не понимает негативной реакции со стороны фанатского сообщества к тому, что она проводит тренировочный лагерь во Франции.

«Я, кстати, ощущаю странные вещи. У меня лагерь во Франции. Особенного хейта не было. Но был негатив к тому, что я готовлюсь во Франции. Я выступаю с российским флагом, какая вам разница? Человек сидит и говорит гадости. Говорят ерунду непонятно зачем. Возможно, это просто какая-то зависть. Чушь, если честно. Судьба сама привела меня во французскую команду», — сказала Дарья Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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