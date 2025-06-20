«Такое было у Павловича и Волкова». Железнякова высказалась о возможном бое с Алексеевой

Российский боец UFC Дарья Железнякова ответила, приняла бы она поединок против соотечественницы Ирины Алексеевой, которая также выступает легчайшем весе (до 61 кг) в североамериканском промоушене.

«Очень сложно ответить на этот вопрос. Буду принимать решение, если такое предложение поступит. Такое было у Павловича и Волкова. Я люблю тяжеловесов, мне был интересен этот поединок. Я углубилась в историю и поняла, что всех перехитрил менеджер. Произошло недопонимание», — сказала Дарья Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Полное интервью с Дарьей Железняковой читайте на «Чемпионате»