«ЮАР против Нигерии». Усман жаждет подраться за пояс с дю Плесси на турнире UFC в Африке

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман заявил, что планирует провести бой с действующим обладателем титула UFC в среднем весе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси на первом турнире UFC в Африке.

«После того как я завоевал титул чемпиона в полусреднем весе, в UFC мне на протяжении нескольких лет предлагали подняться в средний вес и забрать пояс. Я сделаю это теперь, если чемпионом всё ещё будет Дрикус дю Плесси, на первом полностью африканском турнире UFC.

В UFC близки к тому, чтобы это организовать. ЮАР против Нигерии — это давнее соперничество. Если всё сложится правильно, думаю, в следующие 1,5 года нас ждёт нечто интересное», — приводит слова Усмана аккаунт Home of Fight в социальной сети X (ранее Twitter).