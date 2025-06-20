Мераб Двалишвили ответил, готов ли он провести реванш с Умаром Нурмагомедовым

34-летний чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили ответил, готов ли он провести реванш с топовым российским бойцом UFC, который выступает в категории до 61 кг, Умаром Нурмагомедовым.

«Умар должен одержать ещё одну победу, или две, или три, чтобы получить реванш со мной. Посмотрим, я буду здесь с настроем драться. Когда в UFC решат дать ему титульный шанс, то я буду здесь», — сказал Двалишвили по время сессии «Вопрос-Ответ» с фанатами перед турниром UFC on ABC 8.

Напомним, Мераб и Умар провели первый поединок на турнире UFC 311, который прошёл 19 января в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Тогда бой продлился все пять раундов и завершился победой грузинского атлета единогласным решением судей.