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«Не верил». Физиев заявил, что был поражён решением Махачева подняться в полусредний вес

«Не верил». Физиев заявил, что был поражён решением Махачева подняться в полусредний вес
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11-й номер рейтинга UFC в лёгком весе азербайджанец Рафаэль Физиев рассказал, что его сильно удивило решение действующего лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий россиянина Ислама Махачева оставить титул чемпиона UFC в категории до 70 кг и подняться в дивизион до 77 кг.

«Честно говоря, я не верил, что Ислам поднялся в полусредний вес. Мне казалось, что он останется в лёгком весе и сохранит свой пояс. Для нас это что-то новое, поскольку он был действительно хорошим чемпионом и всех побеждал», — приводит слова Физиева аккаунт Red Corner MMA в соцсети X (ранее Twitter).

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