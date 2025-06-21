Стала известна позиция Фёдора Емельяненко насчёт участия в бою на голых кулаках

Основатель и руководитель промоушена BKFC, в котором проводятся бои на голых кулаках, американский предприниматель Дэвид Фельдман подтвердил, что лига вела переговоры с легендарным бойцом смешанных единоборств россиянином Фёдором Емельяненко насчёт возможности организации ему боя.

«[Данный формат поединков] Подходит для одних людей и не подходит для других. В вопросе подписания контракта с Фёдором всё упирается в деньги и то, сколько ему самому хотелось бы заработать», — приводит слова Фельдмана портал MMA Mania.

Напомним, Последний император провёл в феврале 2023 года. Тогда он уступил нокаутом в первом раунде американцу Райану Бейдеру. В интервью после боя российский спортсмен объявил о завершении карьеры профессионального бойца ММА.