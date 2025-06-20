Дана Уайт встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Президент североамериканского промоушена UFC Дана Уайт и вице-президент UFC Хантер Кэмпбелл встретились с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Фото: Пресс-служба президента Азербайджана

Напомним, предстоящий турнир UFC on ABC 8 пройдёт 21 июня в столице Азербайджана — Баку. В главном событии ивента состоится поединок между бывшим обладателем чемпионского пояса UFC в полутяжёлом весе американцем Джамалом Хиллом и экс-претендентом на титул UFC в категории до 93 кг соотечественником Халилом Раунтри-младшим.

В соглавном поединке пройдёт противостояние между 11-м номером рейтинга UFC в лёгком весе азербайджанцем Рафаэлем Физиевым и представителем Чили Игнасио Бахамондесом.