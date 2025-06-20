Махачев: скоро будут большие новости, увидимся

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33-летний действующий лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий россиянин Ислам Махачев анонсировал новости, связанные, скорее всего, с его следующим поединком в рамках североамериканского промоушена.

«Скоро будут большие новости, увидимся», — сказал Махачев в интервью пресс-службе UFC.

Предполагается, что следующим соперником Ислама станет чемпион UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена.

Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ислам разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.

В своём профессиональном рекорде Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. В данный момент Ислам идёт на серии из 14 побед в лёгком весе.