Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL 2025: Второй полуфинал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
00:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Махачев: скоро будут большие новости, увидимся

Махачев: скоро будут большие новости, увидимся
Аудио-версия:
Комментарии

33-летний действующий лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий россиянин Ислам Махачев анонсировал новости, связанные, скорее всего, с его следующим поединком в рамках североамериканского промоушена.

«Скоро будут большие новости, увидимся», — сказал Махачев в интервью пресс-службе UFC.

Предполагается, что следующим соперником Ислама станет чемпион UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена.

Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ислам разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.

В своём профессиональном рекорде Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. В данный момент Ислам идёт на серии из 14 побед в лёгком весе.

Материалы по теме
Махачев всё ещё может вернуться в лёгкий вес? А для чего ему это нужно?
Махачев всё ещё может вернуться в лёгкий вес? А для чего ему это нужно?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android