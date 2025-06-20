Фото: экс-чемпион UFC стал офицером полиции

41-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе американец Джонни Хендрикс теперь работает в полиции штата Техас (США). Об этом стало известно благодаря фото, которое было опубликовано аккаунтом MMA UNCENSORED в социальной сети X (ранее Twitter).

Фото: Аккаунт MMA UNCENSORED в социальной сети X (ранее Twitter)

Хендрикс имеет в своём рекорде 18 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и восемь поражений. Последний бой Джонни провёл на турнире UFC 217, который состоялся 5 ноября 2017 года в Нью-Йорке (США). Его соперником тогда был представитель Бразилии Пауло Коста. Бой завершился победой бразильца техническим нокаутом во втором раунде. Является базовым борцом.