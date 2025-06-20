Топурия: если Махачев завоюет титул в полусреднем весе, то я тоже попытаюсь подняться

28-летний бывший обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия сообщил, что намерен рассмотреть переход в полусредний вес, если 33-летний действующий лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий россиянин Ислам Махачев станет чемпионом в этом дивизионе.

«Если Ислам Махачев станет чемпионом в полусреднем весе, я буду стремиться к тому, чтобы также перейти в дивизион до 77 кг», — приводит слова Топурии портал The Mac Life.

Матадор выступает в UFC с 2020 года. В феврале 2024 года на турнире UFC 298 испано-грузинский атлет завоевал чемпионский титул, нокаутировав австралийца Александра Волкановски во втором раунде. В своём последнем поединке на UFC 308, прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ), Топурия успешно защитил свой титул, нокаутировав в третьем раунде американца Макса Холлоуэя.