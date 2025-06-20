Топурия: финиширую Оливейру в первом раунде

28-летний бывший обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия уверен, что ему удастся финишировать в первом раунде бразильца Чарльза Оливейру в поединке за звание чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг), который состоится 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Чарльз идёт вперёд. Мне не нужно будет сокращать дистанцию ​​с ним [потому что он сам подойдёт]. Это будет финиш в первом раунде», — приводит слова Топурии аккаунт Chamiponship Rounds в социальной сети X (ранее Twitter).

Матадор выступает в UFC с 2020 года. В феврале 2024 года на турнире UFC 298 испано-грузинский атлет завоевал чемпионский титул, нокаутировав австралийца Александра Волкановски во втором раунде. В своём последнем поединке на UFC 308, прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ), Топурия успешно защитил свой титул, нокаутировав в третьем раунде американца Макса Холлоуэя.