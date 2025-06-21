Илия Топурия объяснил, что нужно сделать Пимблетту и Царукяну, чтобы получить титульник

28-летний бывший обладатель чемпионского пояса UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия объяснил, что нужно сделать англичанину Пэдди Пимблетту и российско-армянскому бойцу Арману Царукяну, чтобы получить титульный бой.

«[Пэдди] определённо нужно выиграть ещё один бой, потому что в дивизионе есть ещё претенденты, которые заслуживают титульный поединок… [Арману] тоже необходимо выиграть бой. У него была возможность сразиться за титул, но он снялся, не знаю, по какой причине», — приводит слова Топурии аккаунт Championship Rounds в социальной сети X (ранее Twitter).

Матадор выступает в UFC с 2020 года. В феврале 2024 года на турнире UFC 298 испано-грузинский атлет завоевал чемпионский титул, нокаутировав австралийца Александра Волкановски во втором раунде. В своём последнем поединке на UFC 308, прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ), Топурия успешно защитил свой титул, нокаутировав в третьем раунде американца Макса Холлоуэя.