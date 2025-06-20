Спецпредставитель президента РФ: надеемся, что UFC проведёт турнир в России в этом году

Специальный представитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выразил надежду на то, что североамериканский промоушен UFC проведёт один из своих турниров на территории России уже в этом году.

«РФПИ является партнёром и совладельцем UFC Russia, поэтому мы надеемся, что в этом году. Мы надеемся на матч между российскими и американскими бойцами», — сказал Дмитриев в интервью телеграм-каналу SHOT.

Напомним, последний раз турнир UFC прошёл в России 9 ноября 2019 года. Тогда он состоялся в Москве.