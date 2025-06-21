Топурия: если уроню Оливейру, то он не сможет встать. Моя сила совершенно иная

28-летний бывший обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия уверен в том, что после того, как он донесёт свой удар до бразильца Чарльза Оливейры, тот не сможет встать. Их поединок за звание чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) состоится 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Если я отправлю в нокдаун Чарльза Оливейру, то он не сможет встать. Моя сила совершенно иная, чем у других парней», — приводит слова Топурии аккаунт Chamiponship Rounds в социальной сети X (ранее Twitter).

Матадор выступает в UFC с 2020 года. В феврале 2024 года на турнире UFC 298 испано-грузинский атлет завоевал чемпионский титул, нокаутировав австралийца Александра Волкановски во втором раунде. В своём последнем поединке на UFC 308, прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ), Топурия успешно защитил свой титул, нокаутировав в третьем раунде американца Макса Холлоуэя.