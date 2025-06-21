Кроуфорд и Канело устроили перепалку на пресс-конференции в преддверии боя

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес и бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем и первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд устроили перепалку на пресс-конференции в преддверии поединка, который состоится 13 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Альварес. Теренс не победит меня. Не беспокойтесь об этом. Наш бой войдёт в историю бокса, это точно.
Кроуфорд. Конечно, его пояса покинут Эр-Рияд со мной. Увезу их домой.
Альварес. Тебе будет трудно привезти их домой.
Кроуфорд. Я их заберу, и ты ничего не сможешь сделать во время боя.
Альварес. Знаю, что Турки будет у тебя в углу. Но ему придётся сложно, когда я возьму верх над тобой. Он будет очень зол.
Кроуфорд. Я вижу тебя. Ты видишь меня, я отличаюсь от остальных.
Альварес. Тоже тебя вижу. Ты ничем не отличаешься от других парней.