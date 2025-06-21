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Кроуфорд и Канело устроили перепалку на пресс-конференции в преддверии боя

Кроуфорд и Канело устроили перепалку на пресс-конференции в преддверии боя
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес и бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем и первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд устроили перепалку на пресс-конференции в преддверии поединка, который состоится 13 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Альварес. Теренс не победит меня. Не беспокойтесь об этом. Наш бой войдёт в историю бокса, это точно.

Кроуфорд. Конечно, его пояса покинут Эр-Рияд со мной. Увезу их домой.

Альварес. Тебе будет трудно привезти их домой.

Кроуфорд. Я их заберу, и ты ничего не сможешь сделать во время боя.

Альварес. Знаю, что Турки будет у тебя в углу. Но ему придётся сложно, когда я возьму верх над тобой. Он будет очень зол.

Кроуфорд. Я вижу тебя. Ты видишь меня, я отличаюсь от остальных.

Альварес. Тоже тебя вижу. Ты ничем не отличаешься от других парней.

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