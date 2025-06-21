Теренс Кроуфорд назвал двух величайших боксёров в истории

37-летний бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем и первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд назвал двух величайших боксёров в истории.

«Это Шугар Рэй Робинсон и Мохаммед Али. Не думаю, что кому-то удастся отобрать у них звание величайших», — приводит слова Кроуфорда портал SecondsOut.

Напомним, Кроуфорд в последнем поединке, который состоялся 3 августа 2024 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), разделил ринг с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой американского атлета единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).