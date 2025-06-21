Российский боксёр Роман Пятница скончался на 26-м году жизни

Российский боксёр и кикбоксер, обладатель Кубка мира и мастер спорта Роман Пятница ушёл из жизни в возрасте 26 лет. Об этом в соцсетях сообщила его супруга — спортсменка Галина Пятница, также выступающая в боксе. По её словам, Роман погиб 19 июня. Причины смерти она раскрывать не стала, отметив лишь, что пока не готова обсуждать подробности.

«Ребята, вы делаете мне очень больно своими вопросами: “Что случилось? Отчего он умер?” Пожалуйста, не пишите этого. Я ценю вашу поддержку, но прошу — не сейчас. Всё будет опубликовано в соцсетях. Кто хочет помочь — мы выложим пост с контактами его мамы», — сказала супруга в опубликованном видео.

Роман Пятница был чемпионом России, призёром чемпионата Европы и обладателем Кубка мира.