Магомед Магомедов победил Сарварджона Хамидова на PFL World Tournament 6

В ночь с 20 на 21 июня мск в Уичито (США, штат Канзас) проходит турнир по смешанным единоборствам PFL World Tournament 6. В одном из поединков предварительного карда встретились российский боец Магомед Магомедов и представитель Таджикистана Сарварджон Хамидов.

Бой продлился три полных раунда и завершился победой Магомеда Магомедова единогласным решением судей.

Эта победа стала 21-й в профессиональной карьере Магомедова (4 нокаутом, 7 судейским решением, 10 сабмишном), также в его рекорде четыре поражения (3 судейским решением, 1 сабмишном). Сарварджон Хамидов потерпел первое поражение в карьере (ранее — 14 побед).

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