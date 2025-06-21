Гаджи Рабаданов нокаутировал Кевина Ли в первом раунде PFL World Tournament 6

В ночь с 20 на 21 июня мск в Уичито (США, штат Канзас) проходил турнир по смешанным единоборствам PFL World Tournament 6. В главном событии вечера встретились российский боец Гаджи Рабаданов и представитель США Кевин Ли.

Поединок завершился досрочной победой российского бойца нокаутом в первом раунде. Это его 12-я победа подряд. В последнем поединке, который состоялся 18 апреля на турнире PFL World Tournament 3, Рабаданов победил нокаутом в первом раунде бывшего бойца UFC англичанина Марка Диакези.

Теперь у Рабаданова 26 побед и четыре поражения в ММА. Один бой с его участием завершился вничью. На счету Кевина Ли — 20 побед и девять поражений.