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Гаджи Рабаданов нокаутировал Кевина Ли в первом раунде PFL World Tournament 6

Гаджи Рабаданов нокаутировал Кевина Ли в первом раунде PFL World Tournament 6
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В ночь с 20 на 21 июня мск в Уичито (США, штат Канзас) проходил турнир по смешанным единоборствам PFL World Tournament 6. В главном событии вечера встретились российский боец Гаджи Рабаданов и представитель США Кевин Ли.

PFL 2025. PFL World Tournament 6: Semifinals, Уичито, США
Гаджи Рабаданов (W) — Кевин Ли
21 июня 2025, суббота. 05:30 МСК
Гаджи Рабаданов
Окончено
TKO
Кевин Ли

Поединок завершился досрочной победой российского бойца нокаутом в первом раунде. Это его 12-я победа подряд. В последнем поединке, который состоялся 18 апреля на турнире PFL World Tournament 3, Рабаданов победил нокаутом в первом раунде бывшего бойца UFC англичанина Марка Диакези.

Теперь у Рабаданова 26 побед и четыре поражения в ММА. Один бой с его участием завершился вничью. На счету Кевина Ли — 20 побед и девять поражений.

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