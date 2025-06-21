Гаджи Рабаданов отреагировал на победу над Кевином Ли

В ночь с 20 на 21 июня мск в Уичито (США, штат Канзас) проходил турнир по смешанным единоборствам PFL World Tournament 6. В главном событии вечера встретились российский боец Гаджи Рабаданов и представитель США Кевин Ли. Россиянин выиграл нокаутом в первом раунде и прокомментировал свой успех.

«Рад побить такую легенду, как Кевин Ли, его все знают. У меня нет никаких травм, я готов драться в финале. Что думаю о следующем сопернике? Ничего. Я уже говорил, что снова выиграю Гран-при», — заявил Рабаданов в интервью сразу после окончания боя.

Теперь у Рабаданова 26 побед и четыре поражения в ММА. Один бой с его участием завершился вничью. На счету Кевина Ли — 20 побед и девять поражений.

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