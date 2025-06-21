Пётр Хамуков уступил Дэвиду Стивенсу. Это вызвало негодование публики

В ночь с 20 на 21 июня в Лонг-Бич (США) состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал 10-раундовый поединок во втором среднем весе между россиянином Петром Хамуковым и американцем Дэвидом Стивенсом.

На протяжении всей отведённой дистанции Хамуков выглядел намного увереннее своего соперника, работая первым номером. Стивенс эпизодически был близок к досрочному поражению, но постоянно находил спасение в клинчах и пытался сушить бой.

Вторая половина боя проходила в более спокойном ключе, и, в итоге, боксёры выслушали вердикт судей по окончании 10 раундов — 97-93 (трижды) в пользу Стивенса, что вызвало гул и негодование среди присутствующей публики.