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Пётр Хамуков уступил Дэвиду Стивенсу. Это вызвало негодование публики

Пётр Хамуков уступил Дэвиду Стивенсу. Это вызвало негодование публики
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В ночь с 20 на 21 июня в Лонг-Бич (США) состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал 10-раундовый поединок во втором среднем весе между россиянином Петром Хамуковым и американцем Дэвидом Стивенсом.

На протяжении всей отведённой дистанции Хамуков выглядел намного увереннее своего соперника, работая первым номером. Стивенс эпизодически был близок к досрочному поражению, но постоянно находил спасение в клинчах и пытался сушить бой.

Вторая половина боя проходила в более спокойном ключе, и, в итоге, боксёры выслушали вердикт судей по окончании 10 раундов — 97-93 (трижды) в пользу Стивенса, что вызвало гул и негодование среди присутствующей публики.

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