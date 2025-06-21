Турки Аль аш-Шейх заплатит крупную сумму за досрочную остановку боя Альварес — Кроуфорд

Председатель Главного совета по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил о том, что готов заплатить крупную сумму в качестве бонуса за досрочную победу в поединке звёздного мексиканца, абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса и бывшего абсолютного чемпиона мира в двух весах американца Теренса Кроуфорда. Об этом сообщает The Ring.

Напомним, предыдущий поединок Альвареса состоялся в мае 2025 года, мексиканец в скучной манере одержал победу единогласным решением судей над экс-чемпионом мира кубинцем Уильямом Скаллом. За 12 раундов поединка они на двоих выбросили всего 445 ударов.