«Будьте осторожны!» Махачев отреагировал на победу Рабаданова над Ли

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев дал комментарий по поводу победы своего соотечественника Гаджи Рабаданова над американским экс-бойцом UFC Кевином Ли в рамках полуфинальной стадии Гран-при легковесов лиги PFL.

«Очень опасный парень, будьте осторожны!» — написал Махачев на своей странице в социальной сети.

Рабаданов в главном событии турнира PFL World Tournament 6 в Вичите (Канзас, США) одержал победу над Ли техническим нокаутом в первом раунде. На это ему потребовалось 2 минуты и 37 секунд. Послужной список Рабаданова теперь состоит из 26 побед (15 досрочно) при всего четырёх поражениях и одной ничьей.