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«Будьте осторожны!» Махачев отреагировал на победу Рабаданова над Ли

«Будьте осторожны!» Махачев отреагировал на победу Рабаданова над Ли
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Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев дал комментарий по поводу победы своего соотечественника Гаджи Рабаданова над американским экс-бойцом UFC Кевином Ли в рамках полуфинальной стадии Гран-при легковесов лиги PFL.

PFL 2025. PFL World Tournament 6: Semifinals, Уичито, США
Гаджи Рабаданов (W) — Кевин Ли
21 июня 2025, суббота. 05:30 МСК
Гаджи Рабаданов
Окончено
TKO
Кевин Ли

«Очень опасный парень, будьте осторожны!» — написал Махачев на своей странице в социальной сети.

Рабаданов в главном событии турнира PFL World Tournament 6 в Вичите (Канзас, США) одержал победу над Ли техническим нокаутом в первом раунде. На это ему потребовалось 2 минуты и 37 секунд. Послужной список Рабаданова теперь состоит из 26 побед (15 досрочно) при всего четырёх поражениях и одной ничьей.

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