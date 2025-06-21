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Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победы Рабаданова и Магомедова на PFL 6

Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победы Рабаданова и Магомедова на PFL 6
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Непобеждённый экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов дал комментарий по поводу побед своих соотечественников Гаджи Рабаданова и Магомеда Магомедова на турнире PFL World Tournament 6 в Вичите (Канзас, США).

PFL 2025. PFL World Tournament 6: Semifinals, Уичито, США
Гаджи Рабаданов (W) — Кевин Ли
21 июня 2025, суббота. 05:30 МСК
Гаджи Рабаданов
Окончено
TKO
Кевин Ли

«Младший на всех парах», — написал Хабиб под видео концовки поединка Рабаданова против Кевина Ли, опубликованном на своей странице в социальной сети.

«Мои поздравления», — обратился Хабиб к Магомедову под видео с объявлением результатом поединка Магомеда Магомедова с Сарварджоном Хамидовым.

Напомним, Рабаданов победил Ли техническим нокаутом в первом раунде и оформил себе путёвку в финал Гран-при легковесов PFL, а Магомедов одолел Хамидова единогласным решением судей.

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