Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победы Рабаданова и Магомедова на PFL 6

Непобеждённый экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов дал комментарий по поводу побед своих соотечественников Гаджи Рабаданова и Магомеда Магомедова на турнире PFL World Tournament 6 в Вичите (Канзас, США).

«Младший на всех парах», — написал Хабиб под видео концовки поединка Рабаданова против Кевина Ли, опубликованном на своей странице в социальной сети.

«Мои поздравления», — обратился Хабиб к Магомедову под видео с объявлением результатом поединка Магомеда Магомедова с Сарварджоном Хамидовым.

Напомним, Рабаданов победил Ли техническим нокаутом в первом раунде и оформил себе путёвку в финал Гран-при легковесов PFL, а Магомедов одолел Хамидова единогласным решением судей.