UFC on ABC 8 в Баку: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

21 июня в Баку (Азербайджан) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 8, где главным событием шоу станет бой экс-чемпиона UFC в полутяжёлом весе американца Джамала Хилла против его соотечественника Халила Раунтри.

В соглавном событии вечера состоится бой в лёгкой весовой категории между местным любимцем публики Рафаэлем Физиевым и представителем Чили Игнасио Бахамондесом.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало предварительного карда в 19:15 мск, главного карда – в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.