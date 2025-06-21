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UFC on ABC 8 в Баку: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

UFC on ABC 8 в Баку: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию
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21 июня в Баку (Азербайджан) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 8, где главным событием шоу станет бой экс-чемпиона UFC в полутяжёлом весе американца Джамала Хилла против его соотечественника Халила Раунтри.

UFC 2025. UFC on ABC 8, Баку, Азербайджан
Джамал Хилл — Халил Раунтри
22 июня 2025, воскресенье. 00:30 МСК
Джамал Хилл
Не началось
Халил Раунтри

В соглавном событии вечера состоится бой в лёгкой весовой категории между местным любимцем публики Рафаэлем Физиевым и представителем Чили Игнасио Бахамондесом.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало предварительного карда в 19:15 мск, главного карда – в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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