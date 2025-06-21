Алекс Перейра: я сосредоточен на реванше с Анкалаевым

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Алекс Перейра заявил о том, что полностью сосредоточил своё внимание на реванше с действующим чемпионом UFC в полутяжёлом весе Магомедом Анкалаевым и не намерен сейчас думать о переходе в тяжёлый дивизион.

«Для меня не имеет значения, когда будет бой: в сентябре, октябре, ноябре, я просто хочу драться. Сейчас я сосредоточен на реванше с Анкалаевым… Хочу вернуть себе пояс, а потом посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Перейры MMA Fighitng.

Напомним, первый бой между Перейрой и Анкалаевым состоялся в марте 2025 года и тогда победу единогласным решением судей одержал Анкалаев.