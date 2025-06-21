UFC on ABC 8 в Баку: полный кард участников, список бойцов

21 июня в Баку (Азербайджан) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 8, где главным событием шоу станет бой экс-чемпиона в полутяжёлом весе Джамала Хилла против Халила Раунтри.
«Чемпионат» предлагаем ознакомиться с составом всех пар турнира.
Основной кард
Джамал Хилл — Халил Раунтри
Рафаэль Физиев — Игнасио Бахамондес
Мыктыбек Оролбай уулу — Тофик Мусаев
Кёртис Блэйдс — Ризван Куниев
Назим Садыхов — Николас Мотта
Мухаммаджон Наимов — Богдан Град
Предварительный кард
Тагир Уланбеков — Азат Максум
Чжун Ен Парк – Исмаил Наурдиев
Дарья Железнякова – Мелисса Маллинс
Мохаммед Усман – Хамди Абделвахаб
Обан Эллиотт – Сок Хен Ко
Ирина Алексеева – Клаудия Сигула