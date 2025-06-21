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UFC on ABC 8 в Баку: полный кард участников, список бойцов

UFC on ABC 8 в Баку: полный кард участников, список бойцов
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21 июня в Баку (Азербайджан) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 8, где главным событием шоу станет бой экс-чемпиона в полутяжёлом весе Джамала Хилла против Халила Раунтри.

UFC 2025. UFC on ABC 8, Баку, Азербайджан
Джамал Хилл — Халил Раунтри
22 июня 2025, воскресенье. 00:30 МСК
Джамал Хилл
Не началось
Халил Раунтри

«Чемпионат» предлагаем ознакомиться с составом всех пар турнира.

Основной кард

Джамал Хилл — Халил Раунтри
Рафаэль Физиев — Игнасио Бахамондес
Мыктыбек Оролбай уулу — Тофик Мусаев
Кёртис Блэйдс — Ризван Куниев
Назим Садыхов — Николас Мотта
Мухаммаджон Наимов — Богдан Град

Предварительный кард

Тагир Уланбеков — Азат Максум
Чжун Ен Парк – Исмаил Наурдиев
Дарья Железнякова – Мелисса Маллинс
Мохаммед Усман – Хамди Абделвахаб
Обан Эллиотт – Сок Хен Ко
Ирина Алексеева – Клаудия Сигула

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