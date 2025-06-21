UFC on ABC 8 в Баку: полный кард участников, список бойцов

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

21 июня в Баку (Азербайджан) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 8, где главным событием шоу станет бой экс-чемпиона в полутяжёлом весе Джамала Хилла против Халила Раунтри.

«Чемпионат» предлагаем ознакомиться с составом всех пар турнира.

Основной кард

Джамал Хилл — Халил Раунтри

Рафаэль Физиев — Игнасио Бахамондес

Мыктыбек Оролбай уулу — Тофик Мусаев

Кёртис Блэйдс — Ризван Куниев

Назим Садыхов — Николас Мотта

Мухаммаджон Наимов — Богдан Град

Предварительный кард

Тагир Уланбеков — Азат Максум

Чжун Ен Парк – Исмаил Наурдиев

Дарья Железнякова – Мелисса Маллинс

Мохаммед Усман – Хамди Абделвахаб

Обан Эллиотт – Сок Хен Ко

Ирина Алексеева – Клаудия Сигула