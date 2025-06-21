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Дарья Железнякова — Мелисса Маллинс: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Дарья Железнякова — Мелисса Маллинс: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
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21 июня в Баку (Азербайджан) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 8, где в рамках предварительного карда российский боец женского легчайшего дивизиона 29-летняя Дарья Железнякова сразится с 32-летней англичанкой Мелиссой Маллинс.

Железнякова выйдет на этот бой после поражения от Айлин Перес в сентябре 2024 года.

UFC 2025. UFC on ABC 8, Баку, Азербайджан
Мелисса Маллинс — Дарья Железнякова
21 июня 2025, суббота. 20:15 МСК
Мелисса Маллинс
Не началось
Дарья Железнякова

Их поединок начнётся не ранее 20:15 по московскому времени. Бой будет доступен для просмотра на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также проведёт прямую онлайн-трансляцию встречи Железняковой с Маллинс, в которой отразит наиболее важные события.

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