Российских кикбоксеров не допустили на чемпионат Европы в Кишинёве

Российские кикбоксеры не смогут принять участие в чемпионате Европы, который пройдёт с 22 по 29 июня 2025 года в Кишинёве (Молдавия). Министерство образования и исследований Молдовы официально объявило о том, что не допустит российских спортсменов, несмотря на решение Всемирной федерации кикбоксинга (WKF) с марта 2025 года снять санкции с российских спортсменов и допустить их до соревнований под своим гимном и флагом.

«По мнению некоторых молдавских чиновников, участие российских и белорусских спортсменов в спортивном состязании способно поставить под угрозу суверенитет целого государства. Выходит, они опасаются того, что у жителей Кишинёва спадёт с глаз пелена лжи о России и Беларуси при виде наших открытых, сильных, знающих понятие чести и справедливости и несущих собой традиционные ценности спортсменов.

WKF оповестила Федерацию кикбоксинга России о невозможности участия наших спортсменов в предстоящем чемпионате в устной форме. Ждём официальное заявление со стороны WKF», — сообщает пресс-служба Федерации кикбоксинга России.