Али Абдель-Азиз намекнул на возможное возвращение Забита Магомедшарипова

Известный менеджер в мире смешанных единоборств Али Абдель-Азиз заявил о том, что в скором времени поступят важные новости по поводу известного экс-бойца UFC Забита Магомедшарипова.

«Забит! Скоро-скоро», — написал Абдель-Азиз на своей странице в социальной сети.

Напомним, Магомедшарипов свой последний бой провёл в ноябре 2019 года, где победил единогласным решением судей Келвина Каттара. Всего в карьере 34-летнего бойца числится 19 проведённых поединков (18 побед и всего одно поражение). Забит прервал свою карьеру на серии из 14 побед подряд.

Стоит отметить, что в июне 2022 года Забит официально объявил о завершении карьеры.