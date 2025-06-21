Ирина Алексеева — Клаудия Сыгула: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

21 июня в Баку (Азербайджан) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 8, где в рамках предварительного карда российский боец женского легчайшего дивизиона 34-летняя Ирина Алексеева сразится с 26-летней польской спортсменкой Клаудией Сыгулой.

Алексеева выйдет на этот бой после поражения от Мелиссы Маллинс в октябре 2023 года.

Их поединок начнётся не ранее 19:50 по московскому времени. Бой будет доступен для просмотра на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также проведёт прямую онлайн-трансляцию встречи Железняковой с Маллинс, в которой отразит наиболее важные события.