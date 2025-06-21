Тагир Уланбеков — Азат Максум: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

21 июня в Баку (Азербайджан) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 8, где в рамках предварительного карда российский боец наилегчайшего дивизиона 33-летний Тагир Уланбеков сразится с 30-летним казахстанским бойцом Азатом Максумом.

Уланбеков находится на серии из трёх побед подряд. Его последний поединок состоялся в январе 2025 года и завершился победой единогласным решением судей над Клейтоном Карпентером.

Их поединок начнётся не ранее 19:25 по московскому времени. Бой будет доступен для просмотра на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также проведёт прямую онлайн-трансляцию встречи Уланбекова с Максумом, в которой отразит наиболее важные события.