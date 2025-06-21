Рафаэль Физиев — Игнасио Бахамондес: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

21 июня в Баку (Азербайджан) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 8, где соглавным событием шоу станет поединок местного любимца публики, 32-летнего азербайджанского легковеса Рафаэля Физиева против одного из рейтинговых бойцов этого дивизиона, представляющего Чили, Игнасио Бахамондеса.

Их поединок начнётся в ночь с 21 на 22 июня не ранее чем в полночь (00:00 по московскому времени). Бой будет доступен для просмотра на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также проведёт прямую онлайн-трансляцию встречи Физиева с Бахамондесом, в которой отразит наиболее важные события.