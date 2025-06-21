Хабиб Нурмагомедов: Гаджи Рабаданов — пример упорного труда и самоотдачи

Не знающий поражений экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов лестно высказался в адрес победителя Гран-при лиги PFL 2024 года Гаджи Рабаданова, который в ночь с 20 на 21 июня в США оформил себе путёвку в финал Гран-при легковесов PFL 2025 года.

«Гаджи Рабаданов — пример упорного труда и самоотдачи. Братское сердце!» — написал Хабиб на своей странице в социальной сети.

Напомним, Рабаданов на турнире PFL World Tournament 6 в Вичите (Канзас, США) одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над американским экс-претендентом на титул UFC Кевином Ли и теперь ожидает финального поединка Гран-при PFL.