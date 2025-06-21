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Конор Макгрегор показал видео из тренажёрного зала

Конор Макгрегор показал видео из тренажёрного зала
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Звезда UFC, экс-чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал на своей странице в социальной сети видео, на котором выполняет жим лёжа в одном из тренажёрных залов.

Напомним, ранее Конор был замечен в ночном клубе на Ибице (Испания), где он избил одного из посетителей. Видео нанесения нескольких ударов попало в объективы видеокамер.

Макгрегор свой последний официальный поединок проводил в июле 2021 года, где он потерпел поражение техническим нокаутом в первом раунде от Дастина Порье. В конце первого раунда Конор получил серьёзный перелом ноги и не смог продолжить драться, после чего поединок был остановлен.

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