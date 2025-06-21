Пол Крэйг сделал прогноз на бой Халила Раунтри с Джамалом Хиллом

37-летний шотландский полутяжеловес Пол Крэйг дал свой прогноз на предстоящий бой экс-чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джамала Хилла против Халила Раунтри.

«Думаю, всё сводится к тому, достанет ли Раунтри молот во время боя. Под молотом я имею в виду его силу. Халил нокаутировал меня, и это был один из самых сокрушительных нокаутов, которые у меня когда-либо были. В бою с Перейрой Раунтри настолько хорошо держался, что как поклонник смешанных единоборств я с нетерпением жду его поединка с Хиллом. У него громадная сила. И хотя Джамал Хилл технически хорош в ударке, он пропустит удар, это лишь вопрос времени. Я уверен, что он отправится спать. Я, как и большинство людей, с нетерпением жду этого боя», – приводит слова Крэйга MMA Fighting.