53-летний Шеннон Бриггс планирует вернуться на ринг 1 июля

Известный экс-чемпион мира в супертяжёлом весе, 53-летний ветеран ринга Шеннон Бриггс планирует провести шестираундовый рейтинговый бой 1 июля в Нэшвилле (штат Теннесси, США) против пока ещё не названного соперника.

«Я был вне ринга, но никогда не переставал быть бойцом. Я возвращаюсь сильнее, быстрее и опаснее, чем когда-либо. Это не просто бой — это движение. Let's go champ!» — приводит слова Бриггса Boxing Scene.

Напомним, Бриггс свой последний официальный бой провёл в мае 2016 года, где победил нокаутом в первом раунде аргентинского джорнимена Эмилио Эзакиэля Зарате. Стоит отметить, что Шеннон является рекордсменом по количеству побед нокаутом в первом раунде — у него их 23.

Всего же послужной список Бриггса состоит из 68 поединков (60 побед и 53 из них досрочные) при шести поражениях и одной ничьей, а ещё один бой был признан несостоявшимся.