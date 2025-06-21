Чарльз Оливейра вернул яркий блонд перед UFC 317

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра решил вернуть свой имидж и снова покрасил голову в яркий блонд перед турниром UFC 317, где он сразится за вакантный титул чемпиона UFC в лёгкой весовой категории с бывшим обладателем титула UFC в полулёгком весе Илией Топурией.

Напомним, турнир UFC 317 состоится 28 июня в Лас-Вегасе (Невада, США) на арене знаменитого «Т-Мобайл».

Свой последний бой Оливейра провёл в ноябре 2024 года, где одержал победу единогласным решением судей над Майклом Чендлером и закрыл поражение от Армана Царукяна в апреле того же года.

Для Топурии поединок с Оливейрой станет дебютным в лёгком дивизионе UFC.