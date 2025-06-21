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Чарльз Оливейра вернул яркий блонд перед UFC 317

Чарльз Оливейра вернул яркий блонд перед UFC 317
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра решил вернуть свой имидж и снова покрасил голову в яркий блонд перед турниром UFC 317, где он сразится за вакантный титул чемпиона UFC в лёгкой весовой категории с бывшим обладателем титула UFC в полулёгком весе Илией Топурией.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Чарльз Оливейра — Илия Топурия
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Чарльз Оливейра
Не началось
Илия Топурия

Напомним, турнир UFC 317 состоится 28 июня в Лас-Вегасе (Невада, США) на арене знаменитого «Т-Мобайл».

Свой последний бой Оливейра провёл в ноябре 2024 года, где одержал победу единогласным решением судей над Майклом Чендлером и закрыл поражение от Армана Царукяна в апреле того же года.

Для Топурии поединок с Оливейрой станет дебютным в лёгком дивизионе UFC.

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