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Баррера: один из уже закончившийся боксёр будет продавать своё имя Джейку Полу

Баррера: один из уже закончившийся боксёр будет продавать своё имя Джейку Полу
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Легендарный чемпион прошлых лет, мексиканец Марко Антонио Баррера поделился прогнозом на предстоящий боксёрский поединок между популярным блогером Джейком Полом и экс-чемпионом мира по версии WBC в среднем весе Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

«Это очередное коммерческое шоу, где один из уже закончившийся боксёр будет продавать своё имя Джейку Полу. Я не жду ничего интересного в этом бою и, думаю, бой пройдёт всю дистанцию. Хотелось бы увидеть, как Хулио победит этого парня, но победу, думаю, отдадут Полу», — приводит слова Барреры Ready to Fight.

Напомним, бой между Полом и Чавесом состоится 28 июля в США.

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