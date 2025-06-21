Баррера: один из уже закончившийся боксёр будет продавать своё имя Джейку Полу

Легендарный чемпион прошлых лет, мексиканец Марко Антонио Баррера поделился прогнозом на предстоящий боксёрский поединок между популярным блогером Джейком Полом и экс-чемпионом мира по версии WBC в среднем весе Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

«Это очередное коммерческое шоу, где один из уже закончившийся боксёр будет продавать своё имя Джейку Полу. Я не жду ничего интересного в этом бою и, думаю, бой пройдёт всю дистанцию. Хотелось бы увидеть, как Хулио победит этого парня, но победу, думаю, отдадут Полу», — приводит слова Барреры Ready to Fight.

Напомним, бой между Полом и Чавесом состоится 28 июля в США.