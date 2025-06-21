Топурия: в Дагестане всем плевать на Махачева. Люди ложатся спать, когда он дерётся

28-летний бывший обладатель чемпионского пояса UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия в очередной раз жёстко высказался в адрес лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий россиянина Ислама Махачева.

«Я думаю, что мой поединок против Пэдди крупнее, чем бой против Ислама. Мне хотелось выяснить, кто есть кто. Но ему плевать на всех. И на Махачева также всем плевать в Дагестане, когда он дерётся. Люди просто ложатся спать, а уже утром смотрят его поединок в записи. Даже у него дома всем плевать на него. Ислам и двух слов связать не может», — сказал Топурия в интервью журналисту Кевину Иоле на его YouTube-канале.