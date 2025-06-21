Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
RWS: Домтонг vs. Лаемпо
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Топурия: в Дагестане всем плевать на Махачева. Люди ложатся спать, когда он дерётся

Топурия: в Дагестане всем плевать на Махачева. Люди ложатся спать, когда он дерётся
Комментарии

28-летний бывший обладатель чемпионского пояса UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия в очередной раз жёстко высказался в адрес лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий россиянина Ислама Махачева.

«Я думаю, что мой поединок против Пэдди крупнее, чем бой против Ислама. Мне хотелось выяснить, кто есть кто. Но ему плевать на всех. И на Махачева также всем плевать в Дагестане, когда он дерётся. Люди просто ложатся спать, а уже утром смотрят его поединок в записи. Даже у него дома всем плевать на него. Ислам и двух слов связать не может», — сказал Топурия в интервью журналисту Кевину Иоле на его YouTube-канале.

Материалы по теме
Титул Топурии, защита Пантожи. Чего ждать от UFC 317
Титул Топурии, защита Пантожи. Чего ждать от UFC 317
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android