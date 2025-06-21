Илия Топурия: уважаю Оливейру, но постараюсь снести ему голову

28-летний бывший обладатель чемпионского пояса UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия рассказал, как относится к своему предстоящему сопернику бразильцу Чарльзу Оливейре. Их поединок за звание чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) состоится 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Я не играю по чужим правилам, всё наоборот — заставляю своих оппонентов играть по моим. Поэтому и являюсь непобеждённым, а Чарльз — нет. У него в рекорде 10 поражений, у меня — 0. С уважением отношусь к нему, но постараюсь снести ему голову», — приводит слова Топурии аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).