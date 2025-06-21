Белал Мухаммад: сейчас моё единственное намерение — разбить лицо Камару Усману

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американо-палестинец Белал Мухаммад рассказал, что жаждет провести следующий бой против экс-лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий нигерийца Камару Усмана.

«Сейчас моё единственное намерение — это разбить лицо Камару Усману. Он тот, с кем я хочу подраться в следующем бою. Всё, чего я ищу, — это боя с ним. Камару следующий», — приводит слова Мухаммада аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 315, Белал разделил октагон с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Это была первая защита титула для Мухаммада. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Джека единогласным решением судей. Таким образом, он стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе.