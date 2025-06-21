Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
RWS: Домтонг vs. Лаемпо
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Илия Топурия рассказал о своём физическом самочувствии за восемь дней до боя с Оливейрой

Илия Топурия рассказал о своём физическом самочувствии за восемь дней до боя с Оливейрой
Аудио-версия:
Комментарии

28-летний бывший обладатель чемпионского пояса UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия рассказал о своём физическом самочувствии за восемь дней до боя с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Их поединок за звание чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) состоится 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Чарльз Оливейра — Илия Топурия
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Чарльз Оливейра
Не началось
Илия Топурия

«Подготовка к дебюту в лёгком весе — это самое счастливое время за все мои тренировочные лагеря из-за смены дивизиона. Мне удалось насладиться процессом, и чувствую, что готов к бою. Вы даже не представляете, что увидите 29 июня.

Всё изменилось, поскольку эти 4,5 кг имеют большое значение. Раньше в моей жизни мне приходилось в течение 12 недель гонять вес. Не мог получить удовольствие ни от чего, потому что мне приходилось быть профессионалом как в боях, так и в питании. Так что на этот раз я смог насладиться всем процессом, и очень счастлив», — приводит слова Топурии портал BJ Penn.

Материалы по теме
UFC 317: Топурия против Оливейры, Копылов бьётся с главным качком дивизиона. LIVE
Live
UFC 317: Топурия против Оливейры, Копылов бьётся с главным качком дивизиона. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android