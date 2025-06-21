Илия Топурия рассказал о своём физическом самочувствии за восемь дней до боя с Оливейрой

28-летний бывший обладатель чемпионского пояса UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия рассказал о своём физическом самочувствии за восемь дней до боя с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Их поединок за звание чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) состоится 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Подготовка к дебюту в лёгком весе — это самое счастливое время за все мои тренировочные лагеря из-за смены дивизиона. Мне удалось насладиться процессом, и чувствую, что готов к бою. Вы даже не представляете, что увидите 29 июня.

Всё изменилось, поскольку эти 4,5 кг имеют большое значение. Раньше в моей жизни мне приходилось в течение 12 недель гонять вес. Не мог получить удовольствие ни от чего, потому что мне приходилось быть профессионалом как в боях, так и в питании. Так что на этот раз я смог насладиться всем процессом, и очень счастлив», — приводит слова Топурии портал BJ Penn.