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Тагир Уланбеков победил Азата Максума единогласным решением судей на турнире UFC в Баку

Тагир Уланбеков победил Азата Максума единогласным решением судей на турнире UFC в Баку
Аудио-версия:
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12-й номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе россиянин Тагир Уланбеков победил представителя Казахстана Азата Максума единогласным решением судей на турнире UFC on ABC 8, который в данный момент проходит в Баку (Азербайджан).

UFC 2025. UFC on ABC 8, Баку, Азербайджан
Тагир Уланбеков (W) — Азат Максум
21 июня 2025, суббота. 20:00 МСК
Тагир Уланбеков
Окончено
UD
Азат Максум

Отметим, что секундантами Тагира в данном поединке были его одноклубники — член Зала славы UFC Хабиб Нурмагомедов и действующий лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий Ислам Махачев.

Напомним, Тагиру 33 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Уланбеков дебютировал в июле 2013 года, а в UFC он перешёл в октябре 2020 года. В своём рекорде Тагир теперь имеет 17 побед и два поражения.

Азату 30 лет. В качестве профессионала представитель Казахстана дебютировал в мае 2017 года, а в UFC он перешёл в июле 2023 года.

Ознакомиться с деталями поединка между Тагиром и Азатом вы можете, перейдя на прямую онлайн-трансляцию турнира UFC on ABC 8.

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