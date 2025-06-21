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Ирина Алексеева уступила Клаудии Сыгуле решением судей на турнире UFC в Баку

Ирина Алексеева уступила Клаудии Сыгуле решением судей на турнире UFC в Баку
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Российский боец UFC, выступающая в легчайшем весе (до 61 кг), Ирина Алексеева уступила единогласным решением судей представительнице Польши Клаудии Сыгуле на турнире UFC on ABC 8, который в данный момент проходит в Баку (Азербайджан). Это второе поражения подряд для россиянки.

UFC 2025. UFC on ABC 8, Баку, Азербайджан
Ирина Алексеева — Клаудия Сыгула (W)
21 июня 2025, суббота. 20:20 МСК
Ирина Алексеева
Окончено
UD
Клаудия Сыгула

Алексеевой 34 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Ирина дебютировала в марте 2019 года, а в UFC она пришла в апреле 2023 года.

Клаудии 26 лет. Она дебютировала в ММА в январе 2021 года, а в UFC — в ноябре 2024-го.

Ознакомиться с деталями поединка между Алексеевой и Сыгулой вы можете, перейдя на прямую онлайн-трансляцию турнира UFC on ABC 8, которую проводит «Чемпионат».

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